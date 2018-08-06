Минприроды предложило создать компанию для управления отходами
Министерство природы России предлагает создать единого интегратора для реформы управления отходами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу министерства Дмитрия Кобылкина.
По словам Кобылкина, ведомство в ближайшее время планирует создать компанию, «которая будет взаимодействовать с региональными операторами, выстраивать отношения с субъектами Российской Федерации». Именно через нее будут осуществляться экологические сборы. Кобылкин также пояснил, что компания будет создана федеральным законом или указом президента.
Проблему утилизации отходов стали активно обсуждать в 2017 году. В частности, полигон «Кучино», находящийся рядом с Балашихой, закрыли в середине 2017 года после обращения местных жителей к президенту России Владимиру Путину.
В марте 2018 года ситуация с мусорным полигоном «Ядрово» обострилась в Волоколамске. В начале месяца в городе ввели режим ЧС, а в конце — в местную больницу за помощью обратились 50 детей из разных школ города с симптомами отравления.
17 июня должен был пройти референдум о закрытии «Ядрово», но его перенесли на 9 сентября. Лазарев объяснил, что такое решение было принято из-за рисков, что люди не соберутся на референдум, так как в июне «все в отпусках». Кроме того, городские власти «пришли к выводу», что времени для подготовки к референдуму недостаточно, а также был протест прокуратуры по этому вопросу.
В июле четыре жителя Рузского района Подмосковья объявили голодовку из-за строительства мусорного полигона «Сычево», на который планируется вывозить отходы взамен свалки «Ядрово».