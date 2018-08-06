В РПЦ призвали прекращать дела об оскорблении чувств верующих примирением сторон

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали прекращать уголовные дела об оскорблении чувств верующих путем примирения сторон. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы призываем следователей, судей и заявителей, считающих себя православными верующими, к тому, чтобы большинство, а желательно, и все производства по оскорблению чувств верующих заканчивались именно примирением сторон», — заявил он.

По мнению Кипшидзе, если лицо, против которого возбудили дело по ст. 148 УК РФ, признало свою вину и сожалеет о «содеянном издевательстве над святыней», то любой верующий человек может ходатайствовать о прекращении уголовного преследования на основании ст. 25 УПК (примирение сторон).

В последнее время участилось возбуждение уголовных дел по статьям об оскорблении чувств верующих и об экстремизме.

В Барнауле под следствием оказался пользователь социальной сети «ВКонтакте» Андрей Шаршенин, опубликовавший картинку с патриархом Кириллом, у которого Иисус Христос интересуется, который час. В материалах уголовного дела сказано, что в данном контексте образ Христа используется для демонстрации «стремления к обогащению служителей церкви» и для «дискредитация РПЦ».

Ранее дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих завели также на 23-летнюю жительницу Барнаула Марию Мотузную за публикацию «ВКонтакте» картинок на религиозные темы в 2015 году. Под эту статью попал житель Барнаула Даниил Маркин, опубликовавший картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.