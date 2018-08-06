В Москве заочно арестовали соратницу лидера движения «Артподготовка»

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Надежду Петрову, соратницу лидера движения «Артподготовка» (признано в России экстремистским) Вячеслава Мальцева. Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал в отношении Н. Петровой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее экстрадиции на территорию РФ», — рассказала она. Заседание об избрании меры пресечения состоялось 3 августа.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал националиста Вячеслава Мальцева, руководителя движения. Его обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности ( ч. 1 ст. 280 УК РФ). По версии следствия, заявления Мальцева на акции в честь годовщины событий на Болотной площади 6 мая имели «преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти».

В прошлом году Мальцев покинул Россию. По информации СМИ, он получил политическое убежище в одной из стран Европейского союза. О каком государстве идет речь, не уточняется. Сейчас Мальцев находится в международном розыске.

В апреле 2018 года Министерство юстиции России внесло «Артподготовку» в перечень некоммерческих организаций, чья деятельность запрещена на территории России. Движение признали экстремистским на основании решения Красноярского краевого суда от 26 октября 2017 года. Власти считают, что «Артподготовка» и одноименный интернет-проект были созданы Мальцевым «с целью организации в России революции».