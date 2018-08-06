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ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег

Общество

 

Федеральной бюро расследований (ФБР) задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, сообщается в твиттере Генерального консульства России в Нью-Йорке.

По информации дипмиссии, двое задержанных находятся в Лос-Анджелесе, один — в Нью-Йорке, местонахождение еще одного подозреваемого уточняется.

Российское Генконсульство уточнило, граждан России задержали в период с 1 по 3 августа.

Ранее в Вашингтон задержали, а затем арестовали россиянку Марию Бутину. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Согласну тексту обвинения, Бутина предпринимала попытки установить неофициальные контакты с американскими политиками. О своих действия она докладывала в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в твиттере «российскому чиновнику».

Теги:
мошенничество, отмывание денег, сша, фбр, ek
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