The Guardian: Великобритания собирается потребовать от России экстрадиции подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей

Власти Великобритании планируют попросить Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники в службе безопасности и правительстве Великобритании.

По данным газеты, подозреваемыми по делу являются двое россиян. Расследование, проведенное в рамках дела, позволило проследить их путь от приезда в Великобританию до возвращения в Россию. Источник издания сообщил, что Королевская уголовная прокуратура уже подготовила запрос об экстрадиции и готова его подать.

Решение отправить запрос об экстрадиции, по данным источников The Guardian, было принято после дебатов в правительстве Великобритании между сторонниками и противниками усиления давления на Россию. Один из собеседников газеты также сравнил расследование «дела Скрипалей» с делом бывшего агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Литвиненко, который скончался в 2006 году в Лондоне. Экспертиза нашла в его организме радиоактивный полоний. «Это почти повторение ситуации. Полиция точно так же установила людей, которые прибыли — и уехали», — сказал собеседник газеты.

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.

30 июня полиция обнаружила двух британцев Дон Стерджесс и Чарли Роули в бессознательном состоянии в доме в городе Эймсбери, который располагается в 11 км от Солсбери. Позже полиция установила, что они были отравлены, как и Скрипали, «Новичком». В результате отравления Стерджесс скончалась. Роули пришел в себя и дал показания по делу.