Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, сообщается на сайте Белого дома. На сайте министерства финансов опубликован полный текст документа.

Восстановление пройдет в два этапа. Первый начнется с 7 августа и ограничит покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, сталью, углем, графитом и алюминием, Санкции наложат и на иранский автомобильный сектор и суверенный долг республики, также будут прекращены все сделки с применением иранского риала.

С началом второго этапа 5 ноября США ограничат иранский энергетический сектор, а также судоходство и судостроение. Под санкции попадут и сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.

Напомним, в мае Дональд Трамп заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Он также сообщил о выходе США из подписанного в 2015 году соглашения по ядерной программе Тегерана («Совместного всеобъемлющего плана действий»), заключенного с Ираном такими странами как США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай. Согласно договоренностям в обмен на отказ от ядерной программы с Тегерана поэтапно снимались санкции.