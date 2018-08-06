«Новая газета» запустила петицию о переводе из СИЗО фигуранток дела «Нового величия» Марии Дубовик и Анны Павликовой

«Новая газета» запустила петицию на платформе Change.org о недопустимости пребывания под арестом двух фигуранток дела «Нового величия» — 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. У обеих были обнаружены проблемы со здоровьем после пребывания в СИЗО.

Ниже приводим текст петиции.

Анна Павликова уже пять месяцев содержится под стражей по так называемому делу «Нового величия».

Это беспрецедентное по жестокости и цинизму дело выросло из провокации сотрудников правоохранительных органов и их агентов, которые использовали вполне естественный интерес группы молодых людей к политике, чтобы отчитаться о раскрытии и нейтрализации «экстремистской организации».

По этому же обвинению в СИЗО находятся Мария Дубовик (19 лет), Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков и Дмитрий Полетаев.

Поскольку чистосердечное признание остается у нас «царицей доказательств», а от юных фигурантов, и тем более от двух девушек, еще не простившихся с детством, легко ждать любых показаний вплоть до самооговора, следствие настояло, а суд согласился с заключением их под стражу.

Но за пять месяцев ни Мария Дубовик, ни Анна Павликова, которая встретила в СИЗО день своего совершеннолетия, не пошли на сделку со следствием и с собственной совестью.

Мария Дубовик, как сообщают ее родители, страдает от ряда тяжелых заболеваний. И ей срочно требуется качественное и специализированное обследование, которое невозможно провести силами тюремной медицины.

Анна Павликова также испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые возникли именно из-за условий ее содержания на фоне длительного переохлаждения при перевозке в автозаке.

Общие принципы гуманизма, на которых должна держаться наша судебная система, требуют изменения меры пресечения для обеих девушек на не связанную с содержанием под стражей.