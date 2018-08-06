Журналисты Forbes отказались сдавать тексты для нового номера из-за задержки зарплаты

Журналисты Forbes отказались сдавать материалы для сентябрьского номера журнала, поскольку владельцы российской версии до сих пор не выплатили редакции зарплату за июль — она должна была прийти еще неделю назад. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на два источника в журнале.

По словам собеседников «Открытые медиа», задерживая зарплату, владелец ИД ACMG Александр Федотов пытается «зачистить» журнал от недовольных сменой главного редактора. Они также отметили, что ранее новый и. о. главреда Андрей Золотов собирал редакторов отделов и потребовал подписать документ, по которому они обязуются сдать материалы в следующий номер.

Помимо давления на редакцию, журналисты также увидели еще одну причину задержек зарплаты — огромные долги издательского дома. Так, в конце июля территориальный отдел Федеральной службы судебных приставов направил АО «Ас Рус Медиа» (юридическое лицо издателя журнала) уведомление о взыскание налогов и сборов на общую сумму 93,3 млн руб.

О задержке зарплат в журнале стало известно 6 августа. О ней написал в фейсбуке журналист издания Сергей Титов — один из авторов статьи «Дела семейные», посвященной бизнесу братьев Магомедовых, находящихся под следствием. Именно эта статья послужила поводом для конфликта между редакцией и владельцем журнала.

Как описали конфликт журналисты в письме к американским лицензиатам, Александр Федотов заменил на должности и. о. главреда Николая Мазурина Андреем Золотовым после того, как Мазурин отказался убрать из августовского выпуска статью «Дела семейные».

ACMG объяснила это тем, что материал был снят по настоянию юристов, однако, по словам журналистов, это не соответствует действительности: редакция «работает в тесной связи с адвокатами и принимает в расчет все их рекомендации».

Тем самым издатель журнала, убрав из номера статью, по версии редакции, нарушил не только закон о СМИ, но и устав Forbes, ведь решать, публиковать статью или нет, может только главный редактор и редакционный коллектив.

О новом назначении в Forbes стало известно 26 июля — это произошло сразу после того, как редакция Forbes подала заявление в прокуратуру на издательский дом ACMG. В тот же день журналистов лишили доступа к административной панели сайта издания — «Ведомости» связывали это именно с тем, что, обнаружив пропажу, журналисты решили все-таки опубликовать текст на сайте.