СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в фонде доктора Лизы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК) в благотворительном фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно версии следствия, руководство фонда заключили контракты сразу с двумя юристами на оказание одних и тех же услуг: хотя у фонда были договоренности с 2015 года с правозащитником Александром Куликовским, они в июле 2017 года наняли адвоката Анну Агранович.

Следствие оценило ущерб в 1,79 миллиона рублей. В эту сумму входит зарплата Агранович (180 тысяч рублей в месяц), а также вознаграждение в 356 тысяч рублей за июнь.

Напомним, новым президентом фонда в феврале 2017 года стала журналист Ксения Соколова — после гибели его основательницы, Елизаветы Глинки, в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года.

В разговоре с радио «Говорит Москва» глава совета по правам человека при президенте России и председатель попечительского совета фонда Михаил Федотов сообщил, что в материалах следствия речь идет именно о работе руководства фонда при Соколовой. Он также добавил, что в июле собрание избрало нового президента фонда — Татьяну Константинову.

В июле 2018 года, как сообщал «Коммерсант», попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» рекомендовал досрочно прекратить полномочия Ксении Соколовой, поскольку та не выполнила к назначенному сроку данных в апреле поручений о подготовке необходимых бюджетных документов и принятия необходимых действий для участия в конкурсах на получение президентских грантов.