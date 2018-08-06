Партия «Россия будущего» повторно подала в Минюст документы для регистрации

Сторонники политика Алексея Навального повторно подали документы в Министерство юстиции для регистрации партии «Россия будущего», сообщил юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов. Он также отметил, что им удалось в очень сжатые сроки провести необходимые для регистрации съезд и региональные собрания в 55 субъектах страны.

Сегодня подали документы в Минюст на возобновление регистрации партии «Россия будущего». Провели съезд, региональные собрания в 55-ти субъектах в максимально короткие сроки. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) August 6, 2018

В середине июля Алексей Навальный сообщил в своем блоге о приостановке Минюстом регистрации партии — заявка была подана 22 июня. По словам Навального, все противоречия, которые привело ведомство, «строятся на надуманных конструкциях». Он сообщил, что партия устранит нарушения и соберет новый съезд.

Политик с 2012 года неоднократно пытался зарегистрировать партию, однако каждый раз Минюст отказывал ему в этом. Съезд 19 мая стал седьмой попыткой учредить партию. Предыдущая попытка в марте не увенчалась успехом, так как выбранное Навальным название «Партия прогресса» присвоила себе другая партия, которую создал бывший замглавы московского штаба оппозиционера Виталий Серуканов.