В Минюсте США назвали имена задержанных ФБР россиян

Среди задержанных по подозрению в крупном мошенничестве в США есть четверо россиян: Станислав Лисицкий, Алексей Ливадног, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Об этом РИА Новости заявила представитель Минюста США Николь Навас Оксман.

«Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина — 1 августа, а Дедусева — на следующий день», — говорится в сообщении агентства.

По информации «Би-би-си» Русской службы новостей, обвинения предъявлены семерым россиянам, а всего к суду по этому делу намерены привлечь 25 человек.

Следствие настаивает, что обвиняемые выдавали себя за автодилеров и коллекционеров, через рекламу на сайтах и крупные аукционы они находили покупателей, которые были готовы перевести деньги за машины на счет компании, которая была создана специально для мошенничества.

После того, как клиент переводил средства, мошенники пропадали. В США подсчитали, что сумма материального ущерба составляет более 4,5 млн долларов.

Кроме того, «Би-би-си» Русская служба новостей называла имена еще троих обвиняемых россиян: Игоря Стасовского из Бруклина, Михаила Морозова и Александра Старикова из Москвы. В публикации РИА Новости о них речи не было.

Всего в Бруклине, по данным СМИ, задержали 11 человек. Задержания проходили также в Майами и Мичигане. Среди задержанных также есть граждане США, Турции, Грузии и Азербайджана.

О самих задержаниях стало известно 6 августа. Тогда в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили, что двое задержанных находятся в Лос-Анджелесе, один — в Нью-Йорке, местонахождение еще одного подозреваемого уточняется.