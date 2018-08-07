СМИ: отправка запроса об экстрадиции подозреваемых по «делу Скрипалей» может занять месяцы

Великобритания может потратить от одной недели до нескольких месяцев, чтобы только отправить запрос об экстрадиции из России подозреваемых по «делу Скрипалей». Об этом сообщил источник в британском правительстве The Telegraph.

«Можно организовать международное давление на Россию, чтобы заставить ее поступить правильно», — заявил источник.

По его словам, по сложившейся практике объявляться публично об отправлении запроса не будет, так как публичные заявления делаются в случае уже произведенного ареста. При этом, по информации The Telegraph, запрос уже подготовлен.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в службе безопасности и правительстве Великобритании сообщила, что Лондон планирует попросить Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным газеты, подозреваемыми по делу являются двое россиян. Расследование, проведенное в рамках дела, позволило проследить их путь от приезда в Великобританию до возвращения в Россию. Источник издания сообщил, что Королевская уголовная прокуратура уже подготовила запрос об экстрадиции и готова его подать.

Решение отправить запрос об экстрадиции, по данным источников The Guardian, было принято после дебатов в правительстве Великобритании между сторонниками и противниками усиления давления на Россию. Один из собеседников газеты также сравнил расследование «дела Скрипалей» с делом бывшего агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Литвиненко, который скончался в 2006 году в Лондоне.

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Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее Скрипалей выписали из больницы, но их лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств.