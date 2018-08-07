РБК: Полтавченко решил участвовать в выборах губернатора в 2019 году

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко будет баллотироваться на новый срок после истечения своих полномочий в 2019 году. Об этом РБК заявили источники, близкие к руководству города.

Близкий к администрации президента собеседник РБК уточнил, что Полтавченко обсуждал свое участие в выборах с руководством страны и нашел поддержку. Своему близкому окружению он также заявлял, что намерен продолжить работу, отмечает СМИ.

В феврале глава Санкт-Петербурга говорил о своем участии в предстоящей кампании. «Времени еще много. Не исключаю возможность, что на эти выборы я пойду», — сказал он в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Ранее телеканал «Дождь» сообщил о возможной отставке Полтавченко после выборов президента. Собеседники телеканала уверяли, что губернатор плохо управляет городом и нерешенным вопросом вокруг строительства стадиона «Санкт-Петербург Арена».

Напомним, Полтавченко назначили губернатором в 2011 году. В 2014-м он пошел на досрочные выборы, набрав 79,3% голосов избирателей. На выборах в Госдуму-2016 «Единая Россия» получила в Санкт-Петербурге 39,4%, а на президентских выборах Владимир Путин набрал в городе 75% голосов.