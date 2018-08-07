В Беларуси задержали главного редактора портала TUT.BY

В Беларуси задержали главного редактора интернет-портала TUT.BY Марину Золотову, редактора Анну Калтыгину и журналистку агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову по делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского госинформагентства БелТА. Об этом говорится на сайте Следственного комитета Беларуси.

Поводом к возбуждению дела послужило сообщение БелТА о сбоях при передаче доступов к платной подписке. «В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БелТА», — заявили в СК.

По информации комитета, за последние два года «без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия» совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

«В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия», — говорится в публикации.

Сайт TUT.by открылся в Беларуси 5 октября 2000 года. В месяц он собирает более 100 млн просмотров. Издание является негосударственным.