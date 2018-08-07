Бывший бизнес-партнер дал показания на Манафорта

Рик Гейтс, бывший деловой партнер Пола Манафорта (экс-главы предвыборного штаба президента США), который является ключевым свидетелем по делу об уклании от уплаты налогов, признал вину. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам Гейтса, он специально скрыл вместе с Манафортом информацию о 15 иностранных счетах, о которых должен был сообщить властям США. Бывший бизнес-партнер заверил, что эти действия он совершал по указанию Манафорта.

Обвиняемый также рассказал, как «сторонники Януковича (бывшего президента Украины Виктора Януковича — прим.ред.) пересылали деньги с их счетов на Кипре Манафорту».

Напомним, Манафорта и Гейтса обвинили по 12 статьям. Следствие заявляет, что Манафорт и его деловой партнер работали на партию регионов на Украине в 2006-2015 годах, при этом заработанные деньги отмывали через американские и иностранные корпорации.

Кроме того, Манафорт и Гейтс, по мнению следствия, скрывали от властей США лоббистскую работу. В предъявленных обвинениях поясняется, что экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа продвигал интересы Украины по указанию экс-президента Украины Виктора Януковича. Лоббистская деятельность касалась санкций в отношении Украины, выборов и так называемого «дела Юлии Тимошенко».