Кандидат в Конгресс США заявила о попытке взлома ее сайта с российских IP-адресов

Американская хостинговая компания зафиксировала попытки взлома предвыборного сайта кандидата от демократической партии из второго избирательного округа штата Алабама Табиты Иснер. Об этом она сообщила Assosiated Press.

По словам Иснер, за два дня в июле неизвестные хакеры предприняли около 1400 попыток по взлому ее сайта. Как уверяет хостинговая компания, заметившая увеличение трафика на сайте, большинство из них осуществлялись с российских IP-адресов.

Политик сообщила о произошедшем в Федеральное бюро расследований и в Комитет по выборам в Конгресс Демократической партии. Хотя в Демократической партии ей предложили криптографическую программу для защиты переписки, Иснер уверила Assosiated Press, что не планирует уходить в излишне «скрытные» методы.

В середине июля глава министерства внутренней безопасности США заявляла о том, что ведомству не удалось обнаружить признаков того, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в ноябре 2018 года, как она это делала во время предвыборной кампании 2016 года.

Однако позднее вице-президент Microsoft сообщил о попытках кибератаки в отношении троих участников промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года. По его словам, хакеры пытались заполучить данные кандидатов через страницы на поддельном домене Microsoft.