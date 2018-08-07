В Туве задержали журналистку за публикацию исторических фотографий со свастикой во «ВКонтакте»

В Кызыле задержали журналистку Оюму Донгак за публикацию постов со свастикой в социальной сети «ВКонтакте». О произошедшем она сообщила на своей странице в фейсбуке.

На опубликованных в 2014 году записях присутствуют кадры из нацистской Германии. На одной из архивных фотографий девушки машут флажками со свастикой (этот пост посвящен «Союзу немецких девушек»), на второй — Адольф Гитлер сидит за столом с газетой.

Донгак вменяют статью 20.3 КоАП (пропаганда нацизма или публичная демонстрация нацисткой символики). Она свою вину не признает.

Журналистка сообщила в фейсбуке, что на нее написал заявление в полицию член партии КПРФ Роман Тамоев. По его мнению, публикации Донгак ведут «некоторых немыслящих людей к ухудшению уровня жизни Республики Тыва».

«Постоянные посты в социальной сети «ВКонтакте» о плохой жизни в Республике Тыва, распространение информации о коррумпированности власти в Российской Федерации и прекрасной жизни в Европе и иных зарубежных странах — все это меня возмущает», — говорится в заявлении.

По информации «Тайга.инфо», Донгак возглавляла штаб кандидата в президента Ксении Собчак в Туве. Журналистка помогала местным сиротам, которые не могли получить квартиру в течение многих лет. Из-за этого они устроили акцию протеста, заночевав в здании Агентства по делам детей и семьи.

Ранее суд в Чайковском оштрафовал местного жителя Андрея Н. на тысячу рублей за публикацию в социальных сетях видеоролика с кадром из фильма «17 мгновений весны», на котором присутствует нацистская символика. За аналогичную публикацию в марте возбудили дело против красноярского депутата Владимира Владимирова, однако его закрыли за истечением срока давности.