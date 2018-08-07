В Москве Мария Алехина и Дмитрий Энтео провели акцию против пыток у здания ФСИН

Участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер движения «Декоммунизация» Дмитрий Цорионов (Энтео) провели акцию против пыток в местах лишения свободы у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом Алехина сообщила в своем фейсбуке.

Алехина, Энтео и еще два активиста на входе в приемную ФСИН вывесили плакат с надписью «ФСИН = ГУЛАГ», а также фотографии заключенных, подвергшихся пыткам.

«Внезапно вышедший сотрудник сказал, чтобы мы подали все в письменной форме. Мы ответили, что именно в письменной все и подаем. Просто увеличили слова, чтоб их точно прочли. Сотрудник качал головой, отклеивал слова и бормотал про ненадлежащий порядок подачи», — рассказала Алехина.

Она также написала про видео с пытками из ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1). По словам Алехиной, «это не исключительный случай садизма, а часть повседневной практики системы, которая превращает в людей в рабов и заложников».

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+) над заключенным ярославской ИК-1 Евгением Макаровым, оказавшееся в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

В настоящее время Макаров находится в ярославской колонии №8. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, передавшая видеозапись «Новой», обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ему государственную защиту. По ее словам, Макаров опасается, что его могут убить, инсценировав самоубийство.

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25 июля Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников ИК-1 и продлил задержание заместителю начальника ИК-1 Ивану Калашникову, которого в дальнейшем отправили под домашний арест. 26 июля суд арестовал младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева, а 28 июля — младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. 2 августа суд арестовал еще четырех человек.

Позднее члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) направили во ФСИН доклад об издевательствах над заключенными в петербургских изоляторах и колониях. Его краткую версию опубликовало правозащитное объединение «Команда 29». В докладе рассказывается о 13 случаях пыток и избиений в петербургских местах лишения свободы.