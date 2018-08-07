Издатель российского Forbes подал два иска к бывшему главреду Николаю Ускову

Владелец группы Artcom Media Group (ACMG), которая издает журнал Forbes в России, Александр Федотов подал два иска к бывшему редактору журнала Николаю Ускову. Об этом Интерфаксу сообщил пиар-отдел издательского дома.

«Подано два иска к Ускову. Первый о защите чести, достоинства и деловой репутации и разглашении коммерческой тайны», — приводит агентство слова представителей ACMG. Ущерб по обоим искам медиагруппа оценила в символическую сумму — 1 рубль.

В картотеке Московского городского суда сейчас имеется только один иск — о защите чести и достоинства, зарегистрированный 3 августа.

Оба иска касаются интервью Николая Ускова на телеканале «Дождь», которое тот дал генеральному директору канала Наталье Синдеевой в ее авторской программе «Синдеева».

В выпуске от 14 июля он сообщил о том, что организация мероприятия журнала Forbes Club с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной обошелся компании порядка 5 миллионов рублей, что составляет, по мнению издательского дома, коммерческую тайну. В том же выпуске Усков якобы опорочил Федотова, заявив о том, что тот вмешивается в редакционную политику издания.

Напомним, о том, что Николая Ускова уволили с должности главного редактора российского Forbes, стало известно 9 июня. В конце июля редакция журнала подала иск в прокуратуру на владельцев ACMG: журналисты не обнаружили в августовском номере (№08/2018) утвержденный редакцией текст «Дела семейные» о бизнесе совладельцев группы «Сумма», братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в хищении 2,5 миллиардов рублей.

Владелец издательского дома тогда сменил и.о. главного редактора на Андрея Золотова, который до этого возглавлял lifestyle-приложение журнала, а журналисты в тот день лишились доступа к административной панели сайта.

6 августа журналисты отказались сдавать тексты в новый сентябрьский номер из-з задержки зарплаты — она должна была прийти им еще неделю назад.