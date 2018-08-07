В Москве простились с погибшим в ЦАР оператором Кириллом Радченко

В Москве прошло прощание с оператором Кириллом Радченко, который был убит в Центральноафриканской Республике, сообщает «Коммерсант». По просьбе родственников церемония состоялась в закрытом режиме.

Прощание прошло в траурном зале №3 на территории судебно-медицинского морга «Царицыно». Отпевание началось в 11:00.

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7 августа состоится прощание и с двумя другими погибшими в ЦАР журналистами. Церемония прощания с Орханом Джемалем началась в 13:00 в Соборной мечети на проспекте Мира, а отпевание режиссера Александра Расторгуева пройдет в 13:30 в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке.

Напомним, о гибели журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля стало известно 31 июля. По одной из версий, причиной убийства мог стать грабеж. По данным источников AFP, россияне были убиты на блокпосту неизвестными вооруженными людьми. Их тела нашли в 23 километрах от города Сибю.

В Центральноафриканскую республики журналисты поехали для съемок документального фильма о «ЧВК (прим. — частной военной компании) Вагнера». Как рассказал «Новой газете» журналист Родион Чепель, это был совместный проект Александра Расторгуева и «Центра управления расследования» Михаила Ходорковского.

По словам российского министерства внутренних дел, в стране находятся российские «гражданские инструкторы». Однако, как писали СМИ, в том числе и «Новая Газета», в ЦАР находится именно «ЧВК Вагнера».