«Общественный вердикт» не будет добиваться заключения под стражу заместителя начальника ярославской ИК-1

«Общественный вердикт» не будет добиваться заключения под стражу заместителя начальника ярославской испытательной колонии №1 (ИК-1) Ивана Калашникова, подозреваемого в пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом сообщается на странице фонда в фейсбуке.

Представители «Общественного вердикта» изучили документы, представленные следствием, из которых следует, что Калашников не может находиться в СИЗО по состоянию здоровья, и его лечение обеспечить в условиях следственного изолятора невозможно.

27 июля суд постановил заключить Калашникова под домашний арест. «Общественный вердикт» обжаловал это решение. «Учитывая, как минимум, годовое бездействие ярославских следствия, прокуратуры и суда, мы предположили, что Калашникову хотят помочь уйти от ответственности и опасались, что, находясь не в следственном изоляторе, он будет оказывать давление на свидетелей преступления», — объяснили в фонде и сообщили, что отзывают жалобу, «так как содержание в СИЗО человека с медицинским диагнозом как у Калашникова, по сути, будет являться пыткой».

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+) над заключенным ярославской ИК-1 Евгением Макаровым, оказавшееся в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

В настоящее время Макаров находится в ярославской колонии №8. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, передавшая видеозапись «Новой», обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ему государственную защиту. По ее словам, Макаров опасается, что его могут убить, инсценировав самоубийство.

25 июля Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников ИК-1 и продлил задержание Калашникову, которого в дальнейшем отправили под домашний арест. 26 июля суд арестовал младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева, а 28 июля — младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. 2 августа суд арестовал еще четырех человек.