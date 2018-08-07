Мосгорсуд сократил срок ареста бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина

Мосгорсуд отправил на пересмотр ходатайство следствия об аресте бывшего генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в хищении средств госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд постановил отправить материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда. Постановление об аресте Лемешевского до 19 сентября Мосгорсуд отменил, срок его ареста сокращен до 13 августа. Из этого следует, что Бабушкинский районный суд вновь рассмотрит вопрос об избрании Лемешевскому меры пресечения, но в судебном заседании будет участвовать другой судья.

Ранее Бабушкинский суд арестовал до 19 сентября Лемешевского и его подчиненную Екатерину Аверьянову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». По версии следствия, они похитили средства путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры». 2 августа Совет директоров НПО имени Лавочкина досрочно отправил Лемешевского в отставку с 3 августа. Свою бывший гендиректор не признает.

По этому же делу арестовали до 17 сентября председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова.