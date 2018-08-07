«Не было цели разгромить Грузию»: Медведев дал интервью к 10-летию войны в Южной Осетии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал интервью к 10-летию конфликта в Южной Осетии. Полный текст разговора с политиком опубликовала газета «Коммерсант» .

По словам Медведева, напряженность между Грузией и непризнанными республиками — Абхазией и Южной Осетией — возникли еще до 1991 года, когда они входили в состав Грузинской Советской Социалистической Республики. Он считает, что войны бы не было, если бы не «безответственное, аморальное, преступное поведение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Медведев отметил, что после вступления в должность президента России он пытался договориться о встречах и наладить контакты с Грузией, однако в 2008 году Саакашвили «ушел со связи».

«Цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия», — рассказал экс-президент, отвечая на вопрос о целях присутствия российский военных на территории Грузии.

По его словам, признав независимость республик, Россия получила мир и возможность защитить российских граждан, которые живут в Абхазии и Южной Осетии.

Премьер добавил, что решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было принято с целью «сохранить стабильность в Закавказье». Соответствующий указ был подписан 26 августа 2008 года после переговоров Владимиром Путиным, на тот момент председателем правительства. Он отметил, что споры вокруг этого вопроса были, однако позиция руководства страны была единой.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские войска вступили в конфликт с Грузией на стороне неподконтрольных ей республик. Военные действия начались с обстрела южноосетинской столицы Цхинвали грузинскими войсками и продлились в течение нескольких дней. По официальной версии, Россия вмешалась в конфликт с целью обеспечения безопасности мирного населения. Итогом операции стало признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.