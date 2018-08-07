Жертву пыток в ярославской колонии Евгения Макарова отправили в ШИЗО

Заключенного Евгения Макарова отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт» на своей странице в фейсбуке.

По данным фонда, Макарова отправили в ШИЗО за отказ мыть унитаз под видеозапись.

«По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Унижение вынудило Макарова отказаться. Это стало формальным поводом для назначения дисциплинарного наказания», — объяснили в организации.

По мнению «Общественного вердикта», начальство колонии использует тюремную субкультуру для оказания давления на заключенных. В фонде отметили, что «в данном случае администрация ИК 8 оказывает давление на Макарова, история которого стала причиной уголовного преследования администрации и сотрудников колонии №1».

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+) над заключенным ярославской ИК-1 Евгением Макаровым, оказавшееся в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

В настоящее время Макаров находится в ярославской колонии №8. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, передавшая видеозапись «Новой», обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ему государственную защиту. По ее словам, Макаров опасается, что его могут убить, инсценировав самоубийство.

25 июля Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников ИК-1 и продлил задержание Калашникову, которого в дальнейшем отправили под домашний арест. 26 июля суд арестовал младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева, а 28 июля — младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. 2 августа суд арестовал еще четырех человек.