Уволенные члены избиркома ЛНР пожаловались российским властям на зачистку в регионе

Бывшие члены центрального избирательного комитета (ЦИК) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), в том числе и экс-глава Александр Шубин, пожаловались российским властям на угрозы со стороны руководства республики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на тексты жалоб руководителю администрации президента России Антону Вайно и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Сами бывшие члены избиркома также подтвердили изданию информацию.

По словам Шубина, который был уволен решением парламента самопровозглашенной республики в конце июня, конфликт между избиркомом и властями региона начался в мае. Члены комиссии отказались назначать новых депутатов вместо ранее выбывших, поскольку тех не было в избирательных списках на выборах 2014 года.

Вице-спикер и глава администрации главы ЛНР пытались подкупом уговорить членов избиркома внести нужных кандидатов задним числом, но те отказались и официально приняли решение об отказе в признании предлагаемых кандидатов депутатами.

Источники РБК уверяют, что сотрудники министерства госбезопасности (МГБ — оттуда вышел действующий глава региона) перед голосованием об отставке Шубина, якобы члена команды бывшего главы республики Игоря Плотницкого, подходили к членам парламента и требовали проголосовать за нее. Позднее были уволены и остальные члены ЦИК.

По словам бывших членов луганского избиркома, все они сейчас опасаются за свои жизни и находятся на полуподпольном положении. Источники РБК в ЛНР уточнили, что отставка членов ЦИК произошла перед выборами в сентябре: «Конфликт связан с расстановкой Пасечником (прим. — и.о. главы ЛНР Леонидом Пасечником) лояльных фигур во ​всех ветвях власти. Это нужно в рамках подготовки к выборам и закрепления своих позиций в республике».

Леонид Пасечник, ранее бывший министром госбезопасности, возглавил ЛНР в ноябре 2017 года после отставки Игоря Плотницкого, объяснившего уход проблемами со здоровьем. Перед этим в Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка. Плотницкий назвал это попыткой госпереворота и связал с остранением от должности министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.

Леонид Пасечник до перехода на сторону ЛНР работал в СБУ. Он возглавлял главный отдел «К» Управления СБУ в Луганской области, курировал борьбу с контрабандой. В 2015 году у него был конфликт с Плотницким — тот пытался отстранить его с должности после ареста министра топлива Дмитрия Лямина.