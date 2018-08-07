В Москве простились с журналистом Орханом Джемалем

В Московской соборной мечети простились с журналистом Орханом Джемалем, который был убит в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Москва. Вынос гроба на церемонии прощания с убитым в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российским журналистом Орханом Джемалем в Соборной мечети. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Журналиста похоронят в мусульманском секторе на Хованском кладбище. Проститься с Джемалем пришли его близкие, родственники, поклонники и коллеги.

Ранее состоялось прощание с оператором Кириллом Радченко, который тоже погиб в ЦАР. Оно прошло в траурном зале №3 на территории судебно-медицинского морга «Царицыно». Отпевание началось в 11:00.

Прощание с режиссером Александром Расторгуевым состоится также 7 августа в 16:30 в большом ритуальном зале на Троекуровском кладбище. Отпевание началось в 13:30 в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке.

О гибели Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко стало известно 31 июля. По версии властей ЦАР, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. По другой версии, к смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».

Тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять совместный с Центром управления расследований фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер», которую, по мнению экспертов, могли нанять для охраны месторождений золота.

По словам российского министерства внутренних дел, в стране находятся российские «гражданские инструкторы». Однако, как писали СМИ, в том числе «Новая Газета», в ЦАР находится именно «ЧВК Вагнера».