В Твери завели дело об экстремизме на местного жителя за репосты картинок во «ВКонтакте»

Следственный комитет по Тверской области возбудил дело против 46-летнего менеджера Сергея Соколова за репосты картинок, видео и текстов на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов.

По версии следствия, в размещенных с декабря 2015 года по август 2017 года материалах имеются признаки, направленные на «возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы по признакам расы, национальности, языка, происхождения».

«Соколову не предъявлено обвинение, пока он проходит по делу как подозреваемый. Следователь направил материалы дела на экспертизу, но какие из картинок будут ему вменены, мы пока не знаем. В деле было заключение, проведенное лингвистом в рамках доследственной проверки — там около 15 картинок, которые были признаны экстремистскими», — рассказал Шарапов.

Сам Соколов сообщил, что в полиции ему показывали репосты с его страницы с картинками следующего содержания: на первом изображении мужчина стоит с поднятой вверх рукой (жест напоминает нацистское приветствие), на втором — стоящий на трибуне президент России Владимир Путин, позади которого виднеется свастика, на третьем — няня Гюльчехра Бобокулова, убившая в Москве четырехлетнюю девочку, с нимбом на голове и подписью «Герой России».

Он также предположил, что дело могли возбудить за репосты стихотворений поэта Александра Бывшева, который проходит по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), и статьи журналиста Аркадия Бабченко.

Ранее 20 июля сотрудники Центра по противодействию экстремизму провели в квартире Соколова обыски. Они изъяли всю технику, включая телефон и ноутбук. Соколов настаивал, что смартфон был куплен позже указанных сроков и не является вещественным доказательством.

Дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих завели также на 23-летнюю жительницу Барнаула Марию Мотузную за публикацию «ВКонтакте» картинок на религиозные темы в 2015 году. Под эту статью попал житель Барнаула Даниил Маркин, опубликовавший картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.

В Русской православной церкви призвали разрешать дела об оскорблении чувстве верующих примирением сторон, если человек, против которого возбудили дело, признал свою вину и сожалеет о «содеянном издевательстве над святыней».