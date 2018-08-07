«Миша Саакашвили должен уйти»: экс-госсекретарь США рассказала о переговорах с Россией в августе 2008 года

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс рассказала в интервью независимому украинскому телеканалу «Громадское»подробности о переговорах с России по урегулированию военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Кондализа Райс рассказала о звонке августе 2008 года от главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Райс передала содержание беседы, в которой тот якобы продиктовал ей условия прекращения конфликта:

«Я назову условия прекращения войны: грузины должны вернуться в казармы». Я сказала: «Ладно».

Второе условие: «Грузины должны подписать договор о неиспользовании силы». Я сказала: «И здесь понятно».

И также он сказал: «И Миша Саакашвили должен уйти. Но это только между нами».

Райс отметила, что сразу заявила Лаврову о недопустимости последнего пункта, ведь глава МИД требовал свержения демократически избранного лидера страны. Несмотря на то, что Лавров просил ее не разглашать содержание разговора, 10 августа на сайте агентства Reuters появилась новость о намерении властей России «сменить режим» в Грузии.

Сообщивший Совету безопасности ООН о беседе постпред США Залмай Халилзад упоминал только о последней фразе. Он также рассказывал, что спрашивал представителя России Виталия Чуркина о том, хочет ли Россия «сменить режим», на что тот ответил, что некоторые главы государств иногда «становятся помехой».

В интервью «Громадскому» Кондолиза Райс также вспомнила, как на июльской встрече в Тбилиси всячески отговаривала тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили от ответных реакций на действия в России: «Русские будут пытаться вторгнуться в вашу страну, не отвечайте на это, не делайте этого, потому что никто не сможет защитить вас ни при каких обстоятельствах».

Несмотря на то, что в докладе независимой комиссии при Евросоюзе, говорилось о том, что поводом к обострению конфликта послужили действия грузинских миротворцев, Райс заявила, что не винит их за происходящее: возникшая перестрелка стала для россиян «оправданием их действий».

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Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские войска вступили в конфликт с Грузией на стороне неподконтрольных ей республик. Военные действия начались с обстрела южноосетинской столицы Цхинвали грузинскими войсками и продлились в течение нескольких дней. По официальной версии, Россия вмешалась в конфликт с целью обеспечения безопасности мирного населения. Итогом операции стало признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.