Минэкономразвития раскритиковало правила хранения данных интернет-провайдерами по «закону Яровой»

Министерство экономического развития раскритиковало правила хранения данных клиентов интернет-провайдерами, предусмотренные «законом Яровой», который вступил в силу 1 июля. Об этом говорится в отзыве, размещенном на портале обсуждения нормативных актов, пишут «Ведомости».

В ведомстве отметили, что поправки содержат «невыполнимые или трудновыполнимые требования» и что для реализации закона необходимы высокие финансовые затраты. По данным Минэкономразвития, на хранение 500 тысяч пользователей потребуется около 20 миллионов рублей.

Как пишет TJournal, затраты Mail.Ru Group, у которой 130 миллионов пользователей, составят 5,2 миллиарда рублей, «Яндекса» (90 миллионов пользователей) — 3,6 миллиардов рублей, Rambler (не владеет соцсетями) — 14,4 миллиона рублей.

По мнению авторов отзыва, небольшие компании будут вынуждены закупить точно такое же дорогостоящее оборудование для хранения массива данных, что и крупные холдинги. В связи с этим Минэкономразвития предложило Министерству связи и массовых коммуникации, которое подготовило законопроект в прошлом году, доработать поправки с учетом нескольких категорий интернет-компаний.

Антитеррористические поправки, так называемый «закон Яровой», подписанные президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года, вступили в силу 1 июля. Пакет поправок обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров хранить звонки, письма, файлы, разговоры клиентов в течение шести месяцев.

Спустя месяц после вступления поправок в силу интернет-компании не начали исполнять закон, поскольку Минкомсвязи не подготовило уточняющие документы о правилах хранения данных и процедуре передачи информации по запросу в правоохранительные органы.