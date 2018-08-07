Навальный анонсировал акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования

Политик Алексей Навальный анонсировал акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования, который состоится 9 сентября.

«У нас есть штабы в 46 крупнейших городах, и мы подадим там заявки на акцию и зовем всех, даже если вы не согласны с нами по каким-то другим вопросам. Во всех остальных городах действуйте сами: свяжитесь с нами, мы окажем вам юридическую помощь», — сообщил Навальный.

Он добавил, что заявки на участие в акции будут поданы в соответствии с законом: за 15 суток до мероприятия. Если власти откажут в проведении акции, Навальный призвал выйти на нее в любом случае, поскольку в Конституции закреплено право граждан на мирные протесты.

При этом зампред Центризбиркома Николай Булаев уже заявил, что проведение акции протеста в день выборов может нарушать избирательное законодательство из-за существующего запрета на любую агитацию до закрытия избирательных участков. «Для подобного рода мероприятий необходимо выбирать другой день, не единый день голосования», — приводит его слова ТАСС.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме депутата Натальи Поклонской).

1 августа инициативная группа от КПРФ повторно подала в Московскую городскую избирательную комиссию заявку на проведение референдума по повышению пенсионного возраста, так как предыдущую не одобрили в Центральной избирательной комиссии из-за несоответствующей требованиям формулировки вопроса. Еще одна заявка на проведение референдума поступила от кандидата в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Ильи Свиридова.