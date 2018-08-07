Житель Алтайского края рассказал о возбуждении против него уголовного дела из-за изображений «ВКонтакте»

Житель города Заринск Алтайского края Антон Ангел рассказал о возбуждении против него уголовного дела по статье о возбуждении ненависти или вражды (282 УК) за изображения в социальной сети «ВКонтакте». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Ангел рассказал об обысках, которые прошли в апреле в его квартире и у его матери. «Во время моей беседы по телефону со знакомым мне адвокатом, которого я старался вызвать на обыск, сотрудник МВД забрал у меня телефон и потребовал телефон у моей сожительницы. Сотрудник сразу же сгреб в кучу наши 4 телефона, ноутбук, компьютер, флешки и приступил к описи этих предметов для последующего изъятия», — написал он. Как передает издание TJ он не сообщал о произошедшем, «чтобы не навредить и не сделать хуже».

Издание со ссылкой на материалы дела указывает, что основанием для его возбуждения стали жалобы двух пользователей «ВКонтакте», которые якобы случайно зашли на страницу Ангела и «обнаружили записи экстремистского содержания». Он утверждает, что не знаком с Бобровой и Денисовым, от которых поступили жалобы. Также, согласно документам по делу, сотрудники Центра противодействия экстремизму изучали картинки в аккаунте Ангела более двух лет.

Это уже четвертое уголовное дело по статье об экстремизме в Алтайском крае, о котором стало известно. 3 августа уголовное дело возбудили против Андрея Шашерина за публикацию картинки с патриархом Кириллом и заретушированными часами за 30 тысяч долларов. Ранее уголовные дела за репосты возбудили против Марии Мотузной и Даниила Маркина.