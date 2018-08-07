Адвокат рассказал об отказе Сенцова от госпитализации. У него анемия и пульс 40 ударов в минуту

У держащего 87-ой день голодовку украинского режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, однако он намерен оставаться в колонии, об этом украинскому телеканалу «Громадское» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе после посещения его.

Так, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии (прим. — малокровию), а также очень низкий пульс — около 40 ударов в минуту. Он также плохо переносит жару в городе Лабытнанги, где находится колония.

Из-за проблем с сердцем Сенцова дважды пытались уговорить уехать в гражданскую больницу Лабытнанги, однако он остается в колонии, опасаясь что заведующий реанимационным отделением «вероятнее всего, может только навредить ему» из-за того, что агрессивно к нему относится. Он также против перевода его в какую-либо другую больницу, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники.