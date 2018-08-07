Белорусская ассоциация журналистов рассказала об обысках в еще одном издании

В редакции белорусской газеты «Навука» проходят обыски. Об этом сообщается на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

Сотрудники редакции, которая находится в здании Академии наук Беларуси, отказываются сообщать подробности, ссылаясь на подписанный ими документ о неразглашении, но подтверждают проведение обысков Следственным комитетом Беларуси.

Главный редактор «Навуки» Сергей Дубовик ответил на звонок пресс-службы Белорусской ассоциации журналистов, но сказал, что не может говорить. РБК он отказался комментировать информацию об обысках в редакции. «Без комментариев. Редакция работает в штатном режиме», — сказал он изданию. Пресс-секретарь Национальной академии наук Белоруссии Наталья Марцелева также отказалась от комментариев, заявив о штатной работе журналистов.

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси задержали главного редактора интернет-портала TUT.BY Марину Золотову, редактора Анну Калтыгину и журналистку агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову по делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского госинформагентства БелТА. Поводом к возбуждению дела послужило сообщение БелТА о сбоях при передаче доступов к платной подписке.