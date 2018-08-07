В Бийске оштрафовали школьника за «пропаганду нетрадиционных отношений» в соцсетях

В Бийске на 50 тысяч рублей оштрафовали 16-летнего школьника Максима Н. за фотографии в социальной сети «ВКонтакте», пропагандирующие однополые отношения (ч. 2 ст. 6.21 КоАП). Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу «Российской ЛГБТ-сети».

В протоколе об административном правонарушении говорилось, что подросток разместил на своей странице «изображение действий молодых людей» и их «полуобнаженные части тела». В этом судебный эксперт Марина Шлыкова усмотрела признаки «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Защита настаивала на отсутствии доказательств того, что страница «ВКонтакте» принадлежит школьнику, поскольку не проводилось сопоставление IP-адресов и не изымалась техника. По словам адвоката Артема Лапова, страница создана на имя подзащитного, но это не означает, что она ему принадлежит.

Сам подросток отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции о праве не свидетельствовать против себя.

Как сообщает «Российская ЛГБТ-сеть», правоохранительные органы обратили внимание на подростка после того, как в мае он организовал перформанс под названием «Геи или Путин». Школьник подал 12 заявок на проведение публичных мероприятий, но ни на одно из них он не получил разрешения. «Администрация не согласовала ни митинг за Путина, ни митинг против Путина, ни митинг за геев, ни митинг против геев», — отмечал Максим Н.