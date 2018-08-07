Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о пытках в ярославской ИК-1

Ярославский областной суд отклонил ходатайства о смягчении меры пресечения четырем фигуранта о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1, сообщает Интерфакс.

Суд оставил под арестом младшего инспектора отдела безопасности Сергея Драчева, младшего инспектора отдела безопасности Алексея Бровкина, замначальника оперативного отделения Сергея Ефремова и заместителя дежурного Игоря Богданова. Все четверо были задержаны 24 июля и арестованы до 22 сентября решением Заволжского районного суда Ярославля от 25 июля.

Ранее 7 августа сторона защиты Евгения Макарова заявила, что не будет добиваться заключения под стражу заместителя начальника ярославской ИК-1 Ивана Калашникова. Из документов, представленных следствием, следует, что Калашников не может находиться в СИЗО по состоянию здоровья, и его лечение обеспечить в условиях следственного изолятора невозможно.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+) над заключенным ярославской ИК-1 Евгением Макаровым, оказавшееся в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

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К настоящему моменту фигурантами по делу проходят 12 человек — из 18 сотрудников колонии, присутствующих на видеозаписи. Так, 25 июля Заволжский районный суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников ИК-1 и продлил задержание Калашникову, которого в дальнейшем отправили под домашний арест.

26 июля суд арестовал младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева, а 28 июля — младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. 2 августа суд арестовал еще четверых фигурантов дела.