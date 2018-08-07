Минкомсвязи предложило блокировать до суда содержащие «обоснование и оправдание» экстремизма и терроризма страницы

Министерство коммуникаций и связи (Минкомсвязи) предложило ограничивать доступ без суда к страницам в интернете, содержащим «обоснование и оправдание» экстремизма и терроризма. Об этом говорится в тексте поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту законопроекта, если поправки будут приняты, Роскомнадзор сможет без суда ограничивать доступ к информации в интернете, содержащей «обоснование и оправдание осуществления экстремистской и (или) террористической деятельности».

Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский сообщил РБК, что принятие поправок может увеличить число досудебных блокировок интернет-страниц. «Грань между призывом и неким позитивным отношением к экстремизму не всегда прослеживается. И чтобы упростить себе жизнь, власти предлагают считать основанием для блокировки и то и другое», — сказал Верховский. По его словам, сложно прогнозировать то, насколько чаще будут блокироваться страницы в случае принятия поправок, потому что число заблокированных интернет-страниц будет зависеть не от количества потенциальных объектов для блокировки, а от числа прокуроров на местах.

По действующему закону блокировке без суда подлежат страницы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, участию в «массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка» и экстремистской деятельности. Роскомнадзор также может блокировать материалы иностранных и международных организаций, признанных нежелательными.

Ранее Znak.com сообщал, что Генеральная прокуратура России намерена предложить расширение оснований для досудебной блокировки сайтов и контента. Собеседник издания, близкий к руководству Генпрокуратуры, говорил, стоит разрешить досудебную блокировку всего контента, который размещает организация, признанная судом экстремистской или террористической. По мнению руководителя юридического департамента «Руси сидящей» Алексей Федяров, целью данного предложения является не блокировка экстремистских сайтов, а расширение практики досудебных блокировок в целом.