На Троекуровском кладбище простились с режиссером Александром Расторгуевым
В большом ритуальном зале Троекуровского кладбища прошло прощание с режиссером Александром Расторгуевым, убитым в Центральноафриканской республике вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко.
Днем в храме Космы и Дамиана состоялось отпевание Расторгуева. На нем присутствовали режиссеры Сергей Мирошниченко и Любовь Аркус, поэт Лев Рубинштейн и другие.
Затем в 16:30 на Троекуровском кладбище началась церемония прощания, куда также пришли родные, близкие и коллеги режиссера. Они прочитали прощальные речи и возложили цветы.
Ранее в Московской соборной мечети простились с Орханом Джемалем, а в траурном зале №3 на территории судебно-медицинского морга «Царицыно» — с Кириллом Радченко.
Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. Их тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. К смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».
Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять совместный с Центром управления расследований фильм о деятельности российской частной военной компании «Вагнер», которую, по мнению экспертов, могли нанять для охраны месторождений золота. По словам российского министерства внутренних дел, в стране находятся российские «гражданские инструкторы».