На Троекуровском кладбище простились с режиссером Александром Расторгуевым

В большом ритуальном зале Троекуровского кладбища прошло прощание с режиссером Александром Расторгуевым, убитым в Центральноафриканской республике вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко.

Днем в храме Космы и Дамиана состоялось отпевание Расторгуева. На нем присутствовали режиссеры Сергей Мирошниченко и Любовь Аркус, поэт Лев Рубинштейн и другие.

Затем в 16:30 на Троекуровском кладбище началась церемония прощания, куда также пришли родные, близкие и коллеги режиссера. Они прочитали прощальные речи и возложили цветы.

Ранее в Московской соборной мечети простились с Орханом Джемалем, а в траурном зале №3 на территории судебно-медицинского морга «Царицыно» — с Кириллом Радченко.

Об убийстве журналистов стало известно 31 июля. Их тела обнаружили в 23 километрах от города Сибю. По версии властей ЦАР и России, причиной убийства является грабеж: у репортеров были при себе 8,5 тысяч долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, которая до сих пор не найдена. К смерти журналистов могла быть причастна повстанческая группировка «Селека».

Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять совместный с Центром управления расследований фильм о деятельности российской частной военной компании «Вагнер», которую, по мнению экспертов, могли нанять для охраны месторождений золота. По словам российского министерства внутренних дел, в стране находятся российские «гражданские инструкторы».