Петиция с требованием выпустить из СИЗО фигуранток дела «Нового величия» за сутки набрала более 12 тысяч подписей

Петиция «Новой газеты», запущенная на платформе Change.org, о недопустимости пребывания под арестом двух фигуранток дела «Нового величия» — 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик за сутки набрала более 12 тысяч подписей.

У Павликовой и Дубовик были обнаружены проблемы со здоровьем после пребывания в СИЗО. По словам матери Марии Дубовик Натальи, у нее «нашли опухоль непонятного происхождения». Она также рассказала, что ее дочь страдает от нарушения пищеварения, проблем с щитовидной железой и падения зрения, и что ей необходимо пройти обследование вне СИЗО.

Анна Павликова также испытывает серьезные проблемы со здоровьем, к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления.

Редакция «Новой газеты» считает, что общие принципы гуманизма, на которых должна держаться наша судебная система, требуют изменения меры пресечения для обеих девушек на не связанную с содержанием под стражей.

Напомним, 16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца десять активистов движения «Новое величие». Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, сам написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний». Позже выяснилось, что это был штатный сотрудник ФСБ.