ФСИН по Санкт-Петербургу начала проверку сообщений об избиениях в местных СИЗО и колониях

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после сообщений об издевательствах над заключенными в местных следственных изоляторах и колониях.

«В настоящее время в УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится проверка опубликованной в ряде СМИ информации о нарушениях прав человека в местах лишения свободы», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее правозащитное объединение «Команда 29» опубликовало доклад, в котором рассказало о 13 случаях пыток и избиений осужденных в СИЗО и ИК Санкт-Петербурга, в том числе с использованием электрошокера. Правозащитники отмечали случаи давления и вымогательства со стороны «привилегированных» заключенных, которые выполняют указания администрации.

За последние несколько неделель СМИ сообщили о нескольких случаях жесткого обращения с осужденными в российских колониях, в том числе во Владимирской, Свердловской, Брянской, Калининградской областях и Крыму. Толчком стала публикация «Новой газетой» видео с избиениями от 2017 года из ярославской колонии №1.

На записи с видеорегистратора 18 сотрудников ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова. После публикации видео ярославский суд арестовал 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. 7 августа четырем фигурантам дела отказали в смягчении меры пресечения.