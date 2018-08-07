В Минкомсвязи назначили нового замминистра. Ему приписывают блокировку Telegram

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении нового заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, им стал замруководителя Роскомнадзора Олег Иванов, которого СМИ прозвали «бойцом с Telegram». Документ о назначении опубликован на сайте правительства России.

Генерал-майор запаса Иванов проработал в Роскомнадзоре семь лет (с 2011 года), а до этого служил в вооруженных силах и возглавлял войска радиоэлектронной борьбы.

По словам исполнительного директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, именно Иванову поручили в Роскомнадзоре заняться блокировкой Telegram. Генерал-майор, по словам IT-специалиста Филиппа Кулина, является человеком, который осуществлял так называемые «коверные» блокировки, из-за которых многие сайты были внесены в список заблокированных.

Кулин также ранее публиковал письмо, которое Роскомнадзор разослал операторам связи. В письме шла речь о «репутационных и иных рисках» использования телеграм-каналов для оказания «информационно-справочных услуг». Позже в ведомстве пояснили, что под «репутационными рисками» подразумевалось недовольство абонентов.

Напомним, Таганский районный суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России. Несмотря на блокировки, Telegram продолжает работу, и, как отмечали СМИ и блогеры, им продолжают пользоваться многие чиновники и ведомства, в том числе министерство иностранных дел.

Ранее ведомство требовало, чтобы руководство мессенджера предоставило ФСБ ключи для дешифрования переписки. В Telegram сочли требования ФСБ противоречащими Конституции, а также технически неисполнимыми.