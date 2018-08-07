«Коммерсант»: ЦИК рассмотрит три инициативы о проведении референдума по повышению пенсионного возраста

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит 8 августа три инициативы о проведении референдума по поводу повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По его словам, еще одну инициативу проявила «просто группа граждан-активистов». При этом предложенный ими вопрос звучит, как у другого инициатора референдума, кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова.

Член «Справедливой России», которым является Свиридов, предлагает россиянам ответить на вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Еще один вопрос на референдуме предложила инициативная группа от КПРФ. Он звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?».

Напомним, для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее в половине регионов страны. Затем ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству.