Осужденного в России украинца Клыха вернули в колонию из психиатрической больницы

Гражданина Украины Станислава Клыха, осужденного в России за участие в чеченской войне, перевели из психиатрической больницы обратно в колонию. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в своем фейсбуке.

«Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. По словам Тамары (матери Клыха — прим.ред.), Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы», — заявила Денисова.

Ранее Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу в Магнитогорске. «Если 26 июля его сознание было спутано, речь “плыла”, образы зашкаливали и казались Роману “фантазийно-бредовыми”, то Екатерина нашла его более спокойным и разумным. Но у нее сложилось впечатление, что он находится под воздействием успокоительных препаратов», — заявила правозащитница Татьяна Щур после разговора с адвокатом Уральской правозащитной группы Екатериной Бурьян.

О переводе Клыха в психиатрическую больницу сообщили уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова и мать осужденного Тамара Клых.

По ее словам, она последний раз разговаривала с сыном 7 июня. Тогда Клых сообщил матери о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку.

Напомним, Верховный суд Чечни приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне чеченских боевиков и убийстве российских военных. Тогда же украинца Николая Карпюка приговорили к 22 с половиной годам лишения свободы из-за аналогичных обвинений. Карпюк и Клых своей вины не признали.