СК Беларуси отпустил одну из сотрудниц TUT.BY

Одну из сотрудниц белорусского сайта TUT.BY Ульяна Бобоед, которую задержали по делу о незаконном доступе к информационной ленте госагентства БелТА, отпустили после допроса в Следственном комитете Беларуси. Об этом основатель TUT.BY Юрий Зиссер сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Евгению Березюк, бывшую сотрудницу редакции, уволившуюся еще в 2016 году, после допроса отпустили», — добавил Зиссер.

Ранее сообщалось о том, что в Беларуси задержали главного редактора интернет-портала TUT.BY Марину Золотову, редактора Анну Калтыгину и журналистку агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову по делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского госинформагентства БелТА. Поводом к возбуждению дела послужило сообщение БелТА о сбоях при передаче доступов к платной подписке.

Позже на сайте Белорусской ассоциации журналистов появилось сообщение, что проходят обыски в редакции газеты «Навука». Сотрудники редакции, которая находится в здании Академии наук Беларуси, отказываются сообщать подробности, ссылаясь на подписанный ими документ о неразглашении, но подтверждают проведение обысков Следственным комитетом Беларуси.