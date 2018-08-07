Группа «друзей Грузии» призвала Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Неофициальная так называемая группа «друзей Грузии», куда входят десять стран, призвала Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии и полностью выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Евросоюза 12 августа 2008 года. Обращение опубликовано на сайте американского посольства в Грузии.

The Group of Friends of Georgia at OSCE 🇨🇦🇨🇿🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇷🇴🇸🇪🇺🇦🇬🇧🇺🇸issued a joint statement to mark ten years since the Russian military invasion of Georgia in August, 2008



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#10YearsSince2008War pic.twitter.com/3l7QxkJ9o3 — Geo-Mission-Vienna (@Vienna_Emb) August 7, 2018

«Спустя десять лет после военного вторжения России в Грузию мы до сих пор глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий», — говорится в заявлении.

Кроме того, в обращении говорится о призыве России «вывести свои силы с оккупированных территорий Грузии». Страны также осудили подписание Москвой союзнических договоров с Южной Осетией и Абхазией.

В группу «друзей Грузии» входят Канада, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Швеция, Великобритания и США.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал интервью к 10-летию конфликта в Южной Осетии. По его словам, признав независимость республик, Россия получила мир и возможность защитить российских граждан, которые живут в Абхазии и Южной Осетии.

Премьер добавил, что решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было принято с целью «сохранить стабильность в Закавказье». Соответствующий указ был подписан 26 августа 2008 года после переговоров Владимиром Путиным, на тот момент председателем правительства. Он отметил, что споры вокруг этого вопроса были, однако позиция руководства страны была единой.

Медведев также заявил, что напряженность между Грузией и непризнанными республиками — Абхазией и Южной Осетией — возникли еще до 1991 года, когда они входили в состав Грузинской Советской Социалистической Республики. Он считает, что войны бы не было, если бы не «безответственное, аморальное, преступное поведение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Медведев отметил, что после вступления в должность президента России он пытался договориться о встречах и наладить контакты с Грузией, однако в 2008 году Саакашвили «ушел со связи».

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Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс рассказала подробности о переговорах с России по урегулированию военного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Кондализа Райс рассказала о звонке августе 2008 года от главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Райс передала содержание беседы, в которой тот якобы продиктовал ей условия прекращения конфликта, одним из них было, что «Миша Саакашвили должен уйти».

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские войска вступили в конфликт с Грузией на стороне неподконтрольных ей республик. Военные действия начались с обстрела южноосетинской столицы Цхинвали грузинскими войсками и продлились в течение нескольких дней. По официальной версии, Россия вмешалась в конфликт с целью обеспечения безопасности мирного населения. Итогом операции стало признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.