Президент Венесуэлы Мадуро назвал организатором покушения на себя лидера оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за покушением на него стоит лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес, проживающий в Колумбии, сообщает телеканал Telesur.

По словам Мадуро, за атаку на венесуэльского лидера исполнители должны были получить 50 миллионов долларов. Все 11 человек, причастных, по мнению властей Венесуэлы, к инциденту, были участниками и организаторами беспорядков в 2017 году.

Telesur приводит имена тех, кого еще не удалось задержать: Осман Алексис Дельгадо Табоске, Освальдо Валентин Гарсия Пломо, Райдер Александер Руссо Маркес, Грегорио Хосе Ягуас и Джильбер Альберто Эскалона. Власти Венесуэлы намерен запросить экстрадиции из США и Колумбии причастных к покушению.

Personas involucradas en el #AtentadoFallidoVzla contra @NicolasMaduro, requeridas por la justicia:

Coronel Oswaldo Valentín García Palomo

Gregorio José Yaguas Monje

Yilber Alberto Escalona Torrealba

Osman Alexis Delgado Tabosky pic.twitter.com/VjBV9HFobs — teleSUR TV (@teleSURtv) August 8, 2018

Мадуро заявил, что располагает данными о том, что покушение планировали осуществить на 1,5 месяца раньше, но не стали этого делать из-за недостаточной подготовки. Согласно данным венесуэльских спецслужб, подготовка проходила на ферме на территории колумбийского муниципалитета Чинакота.

«За атакой стоят структуры колумбийской олигархии и всех ее военизированных формирований», — заявил президент Венесуэлы.

Покушение на Николаса Мадуро совершили в Каракасе 5 августа. Во время его выступления перед гвардейцами произошел взрыв нескольких дронов. Президент не пострадал, однако ранения получили несколько солдат. По подозрению в причастности к покушению были задержаны шесть человек.