Власти США опубликовали список подпадающих под новые пошлины товаров из Китая

Власти Соединенных штатов опубликовали новый список китайских товаров, которые будут облагаться 25-процентными пошлинами. Соответствующий документ размещен на сайте Исполнительного офиса президента США.

Количество товаров, попавших под пошлины, снизилось с 284 позиций до 279. Среди них в списке значатся детали для строительства железных дорог, трамваев и поездов, двигатели для тракторов, мотоциклы, сельскохозяйственное оборудование и другая продукция. Их общая стоимость составляет около 16 миллиардов долларов.

Ограничения на товары вступят в силу 23 августа. Причиной введения новых пошлин власти США назвали «недобросовестную торговую практику Китая» и кражу интеллектуальной собственности и американских технологий.

6 июля вступили в силу первые 25-процентные пошлины на импорт из Китая. Они коснулись 818 наименований общей стоимостью около 34 миллиардов долларов. Среди них — автомобили, детали для строительства самолетов и жесткие диски. В тот же день вступили в действие ответные китайские тарифы на товары из США. Китай обвинил американские власти в развязывании «крупнейшей торговой войны за всю историю экономики».