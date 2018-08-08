Во ФСИН не сочли нужным оказание срочной медпомощи фигуранткам дела «Нового величия» Павликовой и Дубовик

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве не считает необходимым оказание экстренной медицинской помощи фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В УФСИН отметили, что на 7 августа их состояние оценивается как «удовлетворительное».

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что обвиняемым Анне Павликовой и Марии Дубовик требуется срочная медицинская помощь, сообщаем, что Анна Павликова и Мария Дубовик находятся под наблюдением медицинских работников медико-санитарной части № 77 ФСИН России. Они проходят плановое медицинское обследование», — заявили в ведомстве.

Ранее мать Марии Дубовик Наталья рассказала, что у ее дочери нашли «опухоль непонятного происхождения». Кроме того, она страдает от нарушения пищеварения и проблем с щитовидной железой, у Дубовик упало зрение. Анна Павликова также испытывает серьезные проблемы со здоровьем: к врожденным проблемам с сердцем добавились гормональный сбой, головные боли и перепады давления.

Павликову и Дубовик обвиняют в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) под названием «Новое величие». По делу проходят десять человек, шестеро из которых находятся в СИЗО, еще четверо — под домашним арестом. Обвинение против фигурантов строится на показаниях сотрудников силовых структур. Участники движения утверждают, что создать «Новое величие» и написать политическую программу им помог человек под ником «Руслан Д.», который позднее оказался сотрудником ФСБ.

Редакция «Новой газеты» считает, что общие принципы гуманизма, на которых должна держаться наша судебная система, требуют изменения меры пресечения для Дубовик и Павликовой на не связанную с содержанием под стражей. Петиция, запущенная на платформе Change.org, за двое суток набрала более 30 тысячи подписей.