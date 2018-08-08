Уголовное дело в фонде Доктора Лизы возбудили после жалобы экс-сотрудницы на нецелевой расход средств

Бывшая помощница Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, Наталья Авилова пожаловалась в Следственный комитет о «нецелевом расходе средств» в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы», сообщает «Дождь».

«Около 20 миллионов я в „Справедливую помощь“ привлекла от спонсоров, от разных частных физических и юридических лиц <…>. Меня беспокоила судьба этих средств. Я не получала как член правления организации, как член общего собрания никаких отчетов о том, как они расходуются, на какие деньги выплачиваются высокие зарплаты, на какие деньги арендуются офисы», — рассказала Авилова.

По словам бывшей сотрудницы, часть сведений о фонде следствие получило от нее зимой 2018 года, что и могло стать причиной возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), о котором 6 августа сообщило агентство «Москва».

Согласно версии следствия, руководство фонда заключило контракт сразу с двумя юристами на оказание одних и тех же услуг. Следствие оценило ущерб в 1,79 миллиона рублей. В эту сумму входит зарплата нанятого адвоката Анны Агранович (180 тысяч рублей в месяц), а также вознаграждение в 356 тысяч рублей за июнь.

Ксения Соколова, возглавившая фонд в феврале 2017 года после гибели Глинки в авиакатастрофе над Черным морем, сообщила, что СК ведет «пятую доследственную проверку по доносу одной из сотрудниц фонда». До этого в возбуждении уголовного дела все четыре раза было отказано, поскольку нарушения не были найдены.

В разговоре с радио «Говорит Москва» глава Совета по правам человека при президенте России и председатель попечительского совета фонда Михаил Федотов сообщил, что в материалах следствия речь идет именно о работе руководства фонда при Соколовой.

В июле 2018 года попечительский совет фонда рекомендовал досрочно прекратить полномочия Ксении Соколовой, поскольку та не выполнила к назначенному сроку данных в апреле поручений о подготовке необходимых бюджетных документов и принятия необходимых действий для участия в конкурсах на получение президентских грантов. Новым президентом фонда выдвинули Татьяну Константинову.