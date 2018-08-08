В Великобритании задержали блогера Грэма Филлипса после выкрикивания антигрузинских лозунгов

В посольстве Грузии в Лондоне задержали британского блогера, работавшего с телеканалом Russia Today (RT), Грэма Филлипса после того, как он вошел в здание и начал выкрикивать «антигрузинские лозунги». Об этом журналистка Тамара Карелидзе сообщила в своем фейсбуке.

В посольстве к десятилетию событий Грузино-Южно-Осетинского конфликта проходила выставка. «Неожиданно кто-то вошел, он снимал все на камеру и оскорблял нас, кричал, что Грузия агрессор в войне (с Южной Осетией), а мы все фашисты и зомби НАТОвской пропаганды», — рассказала Карелидзе.

По словам Карелидзе, после того, как появился Филиппс, три других человека, которые уже были на выставке и были аккредитованы в качестве журналистов «Спутника», также начали снимать происходящее на камеру.

«Дипломатическая полиция, которую вызвали на месте, оперативно действовала и задержала Грэма Филиппса», — сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили РИА Новостям.

Напомним, блогер Грэм Филлипс был внештатным корреспондентом RТ на Украине. Его дважды задерживали СБУ. Кроме того, Филлипса задерживали в Латвии во время шествия легионеров СС в Риге.