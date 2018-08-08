Politico рассказала о предложениях Путина по разоружению на саммите в Хельсинки

Президент России Владимир Путин на саммите в Хельсинки 16 июля передал президенту США Дональду Трампу документ с преддожениями в сфере стратегической безопасности. Американская газета Politico раскрыла его содержание — до этого о предложениях было известно только из выступления Путина перед российскими послами.

В записке, озаглавленной по-русски «Диалог по вопросам контроля над разоружением», говорилось о готовности России к расширению числа договоров о ядерном оружии и к новым ограничениям по вооружению. Так, одно из главных предложений в списке — продление на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III),

который истекает в 2021 году.

Путин также предложил Трампу заключить новой договор, ограничивающий размещение оружия в космосе. Как отмечает Politico, несмотря на то, что обе страны подписали Договор о космосе 1967 года, запрещающий размещение оружия массового уничтожения на орбите, обе страны, а также Китай, по слухам, заняты разработкой подобных технологий.

Помимо этого, прописывалось проведение консультаций между двумя странами в формате «2 на 2» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств. Кремль предложил проводить экспертные консультации для выявления «дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями».

Напомним, 26 июля «Коммерсант» сообщил о содержании беседы Владимира Путина с послами, на которой тот передавал содержание беседы с Трампом в Хельсинки. Так, Россия предложила США подтвердить приверженность четырем договорам по разоружению. Помимо СНВ-III, говорилось также о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договоре об открытом небе, а также о Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу в 2011 году. Обе стороны обязались к 5 февраля 2018 года сократить ядерные арсеналы.

Позднее и США, и Россия критически высказывались о самом договоре и о его исполнении. Так, Дональд Трамп ранее критиковал СНВ-3: «Просто еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна», — заявлял он в 2017 году. МИД России в своем заявлении в феврале усомнялись в точности подсчета американской стороны — те якобы переоборудовали часть пусковых установок морских ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков В-52Н таким образом, что сохраняется возвратный потенциал.